Мерфі озвучив свої плани після тріумфального British Open

Англійський снукерист Шон Мерфі озвучив свої плани на наступні турніри після перемоги на British Open 2025. Він хоче продовжити здобувати титули.

Слова Мерфі цитує Metro.co.uk.

"Я так довго не діставався фіналів на рейтингових турнірах. Я був щиро вдячний за цей шанс і неймовірно задоволений, що моя гра була на висоті саме тоді, коли це було потрібно. Я спостерігав, як такі гравці, як Трамп, Селбі та Робертсон виграють по кілька титулів за сезон, і я хотів би повернутися на цей рівень. Я все ще вважаю, що в свій день я небезпечний, що й довів цього тижня, мені просто потрібно додати стабільності. Завтра ж я знову буду за тренувальним столом", – заявив Шон.

"Чарівник" додав, що йому допомогли поради та підтримка Пітера Ебдона, чемпіона світу 2002 року.

"За моєю спиною стоїть чудова команда, яка мені дуже допомагає. Коли я не почуваюся на всі 100%, вони підштовхують мене вперед. Підтримка Пітера Ебдона була неоціненною, тому що він сам пройшов через це і розуміє, що я відчуваю під час матчів", – додав Мерфі.

Шон завядки перемозі на турнірі British Open 2025 піднявся на 12-те місце світового рейтингу.