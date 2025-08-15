О'Салліван вчергове продемонстрував клас, виліт фіналіста чемпіонату світу: результати матчів 1/4 фіналу Saudi Arabia Masters

Вчора, 14 серпня, відбулися матчі 1/4 фіналу престижного снукерного турніру Saudi Arabia Masters 2025.

У вечірній сесії відбувся мегаматч Ронні О'Салліван – Кайрен Вілсон. "Воїн" був близький до перемоги, адже вів 5:3. Ронні не здався і забрав 3 фрейми поспіль. Загалом у матчі О'Салліван оформив три сенчурі-брейки.

В іншому матчі Кріс Вейклін та Баррі Хокінс також визначили переможця на десайдері. Кріс вигравав 4:1, але втратив перевагу, втім у вирішальний момент не відпустив тріумф.

Ще один камбек міг зробити фіналіст цьогорічного чемпіонату світу Марк Вільямс. Легендарний валлієць програвав 2:5 Елліоту Слессору. Марк забрав 3 фрейми. Кінцівка контри була надінтригуючою, але Елліот зумів скористатися помилкою досвідченішого суперника.

Австралієць Ніл Робертсон зупинив Алі Картера, який на початку сезону в чудовій формі. "Капітан" зазнав поразки з рахунком 4:6.

Результати матчів 1/4 фіналу Saudi Arabia Masters 2025

У півфіналі Роберсон зіграє з Слессором, а у вечірній сесії фіналіста визначать Ронні О'Салліван і Кріс Вейклін.

Розподіл коштів виглядає так:

Winner: £500,000

Runner-up: £200,000

Semi-final: £100,000

Quarter-final: £50,000

Last 16: £30,000

Last 32: £20,000

Last 48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

147 break: £50,000

Найбільший куш отримає переможець – півмільйона фунтів. Фіналіст збагатиться на £200,000, півфіналісти – на £100,000. Навіть учасники чвертьфіналу підуть із солідним доходом – по £50,000 кожен.