Легендарний О'Салліван натякнув на завершення кар'єри

Легенда снукеру Ронні О'Салліван натякнув, що невдовзі може завершити кар'єру. Про це він сказав після перемоги у чвертьфіналі Мастерсу зі снукеру в Саудівській Аравії, здобувши захоплюючу перемогу з рахунком 6:5 над китайцем Чжаном Анда.

Його слова наводить Eurosport.

"Я грав краще, ніж раніше, але все ще так багато помилок, так багато невимушених помилок і просто недостатньо добре, але я повинен прийняти те, що є.



Я був на постійному спаді, напевно, протягом п'яти років, і стає все гірше і гірше, але ви просто намагаєтеся триматися якомога довше, це трапляється з усіма.

Це дуже засмучує. Зазвичай мені здається, що я достатньо тисну на суперників, щоб змусити їх помилятися.



Більшу частину своєї кар'єри я провів, відчуваючи, що тримаю все під контролем. Я не усвідомлював, наскільки я контролюю матчі, поки не відчув, що не контролюю їх.



Я просто хочу спробувати і насолодитися цим. Мені залишилося недовго. Мені пощастить, якщо я потраплю в топ-16 протягом наступних двох-трьох років, зважаючи на те, як я граю.

Це трапляється з усіма, з кожним спортсменом. Ти піднімаєшся нагору, потім залишаєшся там деякий час, а потім починається поступовий спад. Я просто повинен прийняти це", - сказав він.