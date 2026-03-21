Трамп розправився з іранцем, черговий шедевр О'Саллівана: визначилися півфіналісти World Open

У китайському місті Юйшань завершилися чвертьфінали престижного турніру World Open 2026 зі снукеру.

У денній сесії відбулися поєдинки Ронні О'Салліван – Раян Дей та Марк Аллен – У Іцзе.

"Да Вінчі сукна" під час своєї зустрічі підтвердив, що недаремно останній тиждень активно готувався до турніру. О'Салліван у першому фреймі набрав рекордні 153 очки в історії снукеру за один підхід.

Такий кураж продовжився й надалі. Серії Ронні: 62, 110, 103 та 95. Варто зазначити, що в середньому на удар "Ракета" витрачав феноменальні 13,6 секунди.

Молодий Іцзе не так домінуюче, але не менш впевнено переграв Аллена.

У перших чотирьох фреймах Марк набрав лише 3 очки, а У Іцзе у кожному фреймі зробив великі (53, 77, 83, 109, 140) переможні серії.

Для 22-річного Іцзе це буде вже сьомий півфінал рейтингового турніру за кар'єру. Він двічі виходив у фінал.

У вечірній сесії глядачів очікували протистояння між Джадом Трампом і Хоссейном Вафаеї, а також зустріч Тепчая Ун-Ну та Гері Вілсона.

Іранець нічого не зумів вдіяти проти тезки президента США. "Туз" за гру зробив хороший брейк на 88 очок і два сенчурі (109 та 113). "Принц Персії" може втішатися виграним фреймом престижу.

Представник Таїланду Тепчая Ун-Ну досить неочікувано розібрався з англійцем. 40-річний Ун-Ну зіграє в півфіналі рейтингового турніру вперше з 2022-го.

Снукер – World Open 2026

20 березня

WST

Пари 1/2 фіналу:

