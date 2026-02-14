О'Салліван та ще три найкращі гравці в снукер розіграють між собою символічний трофей

Ронні О'Салліван, Стівен Хендрі, Марк Вільямс і Джон Хіггінс у квітні розіграють між собою The John Virgo Trophy.

Про це повідомляє Metro.co.uk.

Цей турнір буде проведений на честь Джона Вірго. Колишній професійний гравець і коментатор пішов у засвіти трохи більше тижня тому.

Турнір пройде в ірландському місті Кілдер, який тривалий час приймав Irish Masters.

Дводенний захід відбудеться 11-12 квітня та транслюватиметься в прямому ефірі на Pluto TV.

Ронні та Стівен ставали чемпіонами світу 7 разів. Хіггінс тріумфував чотири рази, Вільямс – тричі, але минулого року дійшов до фіналу, де програв Чжао Сіньтуну.

57-річний Хендрі завершив кар'єру в 2012 році. "Ракета", Джон та Марк все ще активні, хоча 2026-го кожному виповниться 51 рік.