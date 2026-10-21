Зараз я просто намагаюся вижити: зірка снукеру публічно заговорив про завершення кар'єри

Титулований снукерист Марк Аллен зіграв професійний матч вперше за майже шість місяців. Його вихід до столу завершився поразкою від Джордана Брауна з рахунком 2:4 у першому раунді Northern Ireland Open 2026.

У коментарі після гри для TNT Sports "Пістолет" визнав, що перебуває зараз у складному психологічному стані.

"Щиро кажучи, все не дуже добре. Я почуваюся цілком пригніченим, зараз у мене важкий період. Навіть просто вийти до столу та спробувати пограти було непросто".

Снукерист із Північної Ірландії визнав, що погодився зіграти на турнірі лише тому, що Джордан – його друг і земляк, а сама подія проходить у нього на батьківщині.

"Думаю, якби моїм суперником був не Джордан, я взагалі не вийшов би грати. Я вирішив: якщо вже проводити останній матч у кар'єрі, то нехай це буде тут, удома, у "Waterfront" (арена турніру – прим.) – там, де все почалося 2005 року, – і проти одного з моїх найкращих друзів. Мені здалося, що це гідний спосіб попрощатися зі снукером".

Репортерка поцікавилася, чи дійсно він роздумує над тим, щоб піти зі спорту. 40-річний Аллен підтвердив це.

"Так, я думаю про завершення кар'єри. Я отримав величезну кількість слів підтримки, але проблеми всередині мене. Якщо чесно, я просто не бачу для себе майбутнього у снукері. Сумно це визнавати, адже з 12 років я не любив нічого, окрім снукера. Останні кілька місяців видалися неймовірно важкими, і це змусило мене по-новому поглянути на все, що пов'язане з цією грою. Зараз я просто намагаюся протриматися та вижити".

Останній матч Аллена перед зустріччю з Брауном у Белфасті був проти У Іцзе у півфіналі чемпіонату світу в "Крусіблі", який він програв з рахунком 16-15.

За рахунку 16-15 на свою користь Марк мав матч-болл на останній чорній, але не влучив із простої позиції.

Відтоді він пропустив нерейтинговий Shanghai Masters та низку рейтингових турнірів: Championship League, China Open, Wuhan Open, British Open, English Open, International Championship та Shenzhen Open.

Кожного разу відсутність Аллена була оголошена "з особистих причин", але характер цих проблем не розкривається.

За кар'єру "Пістолет" здобув 12 рейтингових титулів. Він також тричі доходив до півфіналу World Snooker Champions, а в 2024 році кілька місяців був №1 світового рейтингу.