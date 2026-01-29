Шестиразовий фіналіст чемпіонатів світу назвав китайських гравців, які зачаровують грою

Легенда снукеру Джиммі Вайт похвалив молодого таланта У Іцзе та чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна. Він вважає, що за цими молодими гравцями цікаво спостерігати.

Слова Вайта цитує Totallysnookered.com.

"Я великий шанувальник дартсу. Але снукер все ще процвітає. Дартс тільки-но набрав популярності. Він дуже популярний, а Літтлер зробив його ще популярнішим. Але снукер процвітає. Подивіться на Ву Іцзе. Якщо ви дивитеся спорт, якщо вам подобається снукер, то спостерігати за його перемогою з рахунком 6:0 (проти Сяо Годуна на Мастерс) та виходом у півфінал було просто чудово. Це було все природно та фантастично. Ми завжди знали, що китайські гравці почнуть вигравати турніри. У Іцзе та Сіньтун – особливі гравці. Приємно спостерігати за ними обома", – заявив 63-річний англієць.

Вайт був зіркою снукера в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив у фінал чемпіонату світу, але щоразу зазнавав поразки.

В останні роки Джиммі працює експертом на телебаченні, але іноді через wild-card заявляється на різні турніри.

Раніше він назвав фактор, який може завадити Ронні О'Саллівану виграти омріяний восьмий титул чемпіона світу.