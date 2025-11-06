Трамп віддав 6 фреймів поспіль, Лісовскі повторив "подвиг" друга: результати International Championship

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Завершилися матчі 1/8 фіналу.

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп успішно розпочав гру проти У Іцзе. Молодий китаєць не здався – 22-річний Іцзе зібрався з силами і взяв 6 фреймів поспіль. У показав чудову серійність: 62, 109, 88, 92, 86 та 80.

Трамп програє цьому снукеристу вдруге поспіль. Рік тому Іцзе здолав "Туза" в 1/2 фіналі English Open 2024.

Джек Лісовскі, найкращий друг Джадда, програв Баррі Хокінсу. Баррі повів 4:0, але "Джекпот" зрівняв рахунок, проте більш досвідчений Хокінс довів справу до перемоги.

Марк Селбі розгромив Ентоні Макгілла з рахунком 6-1. У чвертьфіналі він зіграє проти Чжао Сіньтуна.

"Я з нетерпінням чекаю гри проти Чжао. Він справді хороший хлопець. Це чудово, що Китай має чемпіона світу. Він чудово грав у квітні, щоб виграти. Сподіваюся, він не зіграє проти мене так завтра", – сказав Селбі.

Чжао також легко пройшов стадію 1/8 фіналу, розгромивши свого земляка Сі Цзяхуея з рахунком 6-1, зробивши п'ять брейків 50+.

Дінь Джуньху, який торік став переможцем International Championship, вибув від кия Шона Мерфі. "Чарівник" здобув перемогу з рахунком 6:2.

Зак Суреті проодвжує свою казку. Цього разу він обіграв досвідченого Ніла Робертсона. За вихід у півфінал він зіграє зі Стівеном Магвайром.

Снукер – International Championship

1/8 фіналу, 5 листопада

Пари 1/4 фіналу:

Нагадаємо, зіркового снукериста Марка Аллена позбавили на місяць водійських прав.