Трамп розпочне з попереднього раунду: визначилася сітка Tour Championship
У понеділок, 30 березня, стартує турнір Tour Championship – останній захід у снукері перед чемпіонатом світу в легендарному "Крусіблі".
Пресслужба WST опублікувала сітку турніру.
Попередній раунд:
- Баррі Хокінс (Англія) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд)
- Джадд Трамп (Англія) – Марк Аллен (Північна Ірландія)
- Марк Вільямс (Вельс) – Джон Хіггінс (Шотландія)
- У Іцзе (Китай) – Кріс Вейклін (Англія)
1/4 фіналу
- Ніл Робертсон (Австраія) – переможець Хокінс/Ун-Ну
- Чжао Сіньтун (Китай) – переможець Іцзе/Вейклін
- Марк Селбі (Англія) – переможець Вільямс/Хіггінс
- Шон Мерфі (Англія) – переможець Трамп/Аллен
Подія відбудеться на арені "Manchester Central" у Манчестері, Англія.
У турнірі змагаються 12 найкращих гравців сезону 2025/26. Призовий фонд – 500 тисяч фунтів. Переможець збагатиться на 150 тисяч.
Нагадаємо, Тепчая Ун-Ну в фіналі World Open здолав Ронні О'Саллівана. "Ракета" проходив у Tour Championship, але вирішив знятися.