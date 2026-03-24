Трамп розпочне з попереднього раунду: визначилася сітка Tour Championship

Руслан Травкін — 24 березня 2026, 13:37
У понеділок, 30 березня, стартує турнір Tour Championship – останній захід у снукері перед чемпіонатом світу в легендарному "Крусіблі".

Пресслужба WST опублікувала сітку турніру.

Попередній раунд:

  • Баррі Хокінс (Англія) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд)
  • Джадд Трамп (Англія) – Марк Аллен (Північна Ірландія)
  • Марк Вільямс (Вельс) – Джон Хіггінс (Шотландія)
  • У Іцзе (Китай) – Кріс Вейклін (Англія)

1/4 фіналу

  • Ніл Робертсон (Австраія) – переможець Хокінс/Ун-Ну
  • Чжао Сіньтун (Китай) – переможець Іцзе/Вейклін
  • Марк Селбі (Англія) – переможець Вільямс/Хіггінс
  • Шон Мерфі (Англія) – переможець Трамп/Аллен

Подія відбудеться на арені "Manchester Central" у Манчестері, Англія.

У турнірі змагаються 12 найкращих гравців сезону 2025/26. Призовий фонд – 500 тисяч фунтів. Переможець збагатиться на 150 тисяч.

Нагадаємо, Тепчая Ун-Ну в фіналі World Open здолав Ронні О'Саллівана. "Ракета" проходив у Tour Championship, але вирішив знятися. 

