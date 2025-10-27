Дякую за підтримку, я люблю тебе: Лісовскі – Трампу

Снукерист Джек Лісовскі став переможцем турніру Northern Ireland Open 2025. Для 34-річного англійця це був перший рейтинговий титул за кар'єру. У фіналі він переграв Джадда Трампа, з яким є найкращим другом 20 років.

Слова "Джекпота" передає Thesun.co.uk.

Передісторія: Лісовскі шість разів виходив у фінали престижних турнірів і кожного разу зазнавав поразки. Тричі саме від Джадда.

У березні у Джека помер тато. Джадд, як найкращий друг, усі ці місяці підтримував Лісовскі. Саме за це й подякував йому земляк відразу після фіналу.

"У мене таке відчуття, ніби я зараз знепритомнію! Я ніколи в житті такого не відчував. Це таке сюрреалістичне відчуття. Мені здається, ніби я сплю. Я думав про це (перемогу – прим.) з шести чи семи років. Це зайняло у мене трохи більше часу, ніж мені б хотілося. Я скромна людина. Я щасливий і з одним титулом. Це була моя мрія з самого дитинства. Я хочу сказати Джадду, що він мій найкращий друг з 14 років. Він був там зі мною, ми були в ресторані в Гонконзі, і я отримав повідомлення про мого тата. Ти був найкращим другом, про якого я міг тільки мріяти, протягом цих останніх восьми місяців. Ти – найкраще, що я міг би собі уявити в особі брата. І я тебе люблю. Сьогодні на мені шкарпетки мого тата. Коли він помер, перше, що я сказав собі, – він ніколи не побачить, як я виграю рейтинговий титул. Але хтось сказав мені, що ти можеш зробити це для своєї мами. Це для нього, коли він дивиться на мене з небес, і для моєї мами також. Моя мама досі підтримує мене, коли мені сумно, хоча мені вже 34", – зізнався Джек.

More than rivals. ❤️

Jack Lisowski’s words for Judd Trump show just how much respect and love there is between the two. pic.twitter.com/tzMguAqCzH — TNT Sports (@tntsports) October 26, 2025

Трамп, який є "№1 світового рейтингу, після матчу заявив, що це найщасливіша його поразка в житті.