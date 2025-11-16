Трамп зіграє проти чотириразового чемпіона світу: визначився другий фіналіст турніру Champion of Champions

У місті Лестер, Англія, завершився шостий день запрошувального турніру Champion of Champions 2025.

Другу путівку до фіналу розіграли між собою Марк Селбі та Ніл Робертсон.

Селбі сам із Лестера, тому мав особливу мотивацію, що і почав доводити від початку. Уже в другому фреймі йому вдався 127-очковий брейк.

Загалом досить швидко рахунок став 4:2 на користь англійця, а надалі почався парад помилок і тактичної боротьби.

У фреймі №7 все вирішувалось на чорній кулі. "Центуріон" міг скорочувати рахунок, але луза не прийняла чорну (наприкінці вбудованого відео).

Восьмий фрейм тривав 45 хвилин, але також завершився на користь англійця.

Снукер – Champion of Champions

Сітка турніру

"Я знав, що маю викластися на повну силу, щоби перемогти Ніла, і сьогодні ввечері я почувався дуже гостро. Я добре керував грою та контролював її. Це особливо – вийти у фінал тут, удома, у Лестері, але я ще не закінчив. Завтра я віддам усе, щоб підняти цей трофей", – сказав Селбі.

Марк чотири рази ставав чемпіоном світу (2014, 2016, 2017, 2021). Роберстон вигравав World Snooker Championship у 2010 році.

У фіналі Селбі зустрінеться з №1 світового рейтингу Джаддом Трампом, який вчора впевнено розібрався з Чжао Сіньтуном.

Champion of Champions – запрошувальний турнір, який не впливає на рейтинг мейн-туру, але переможець отримає 150 тисяч фунтів, а фіналіст – 60 тисяч. Учасники півфіналів стануть багатшими на 30 тисяч фунтів.