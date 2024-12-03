Йоганнес Бо: В України з'явилася нова зірка біатлону

П'ятиразовий володар Великого кришталевого глобуса та п'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бо поділився думками про виступ 21-річного українця Віталія Мандзина, який завдяки ідеальній стрільбі показав найкращий виступ у кар'єрі, посівши четверте місце в короткій індивідуальній гонці на етапі Кубку світу в Контіолахті.

Зірковий норвезький біатлоніст після гонки дав відеокоментар пресслужбі Міжнародного союзу біатлоністів.

"Так, я справді вражений, тому що рівень гонки був досить високий, і він (Віталій Мандзин, – прим.) закрив 20 мішеней під час вітру тут, у Фінляндії, а також швидко катався на лижах... Так що так, я також пишаюся ним, і сподіваюся, Україна дивиться, і тепер у них є нова зірка біатлону", – сказав Йоганнес Бо, який з одним промахом посів друге місце в гонці.

Нагадаємо, завдяки цьому успіху Віталій Мандзин захопив лідерство у молодіжному заліку чоловічного Кубку світу сезону-2024/25 та вийде на старт наступної особистої гонки на Кубку світу в синьому бібі лідера молодіжного заліку.

Зазначимо, що Мандзин став першим біатлоністом у історії України (як серед чоловіків, так і серед жінок), хто отримав право носити цю призову майку. Наступною чоловічою гонкою у програмі першого етапу Кубку світу буде спринт, який відбудеться 6 грудня. Початок запланований на 17:20 за Києвом.