Вірер пояснила, чому вирішила продовжити кар’єру

Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер розповіла, чому вирішила продовжити кар’єру до 2026 року.

34-річну спортсменку цитує FondoItalia.

"Я боялася, що через кілька років пошкодую про те, що не спробувала взяти участь в Олімпіаді в моїй Антерсельві. З цього погляду, було розумніше піти після чемпіонату світу-2020, коли мені було 30 років і в мене все життя попереду", – зізналась біатлоністка.

Нагадаємо, по ходу минулого сезону Вірер всерйоз розглядала можливість завершити кар’єру, проте в підсумку вирішила продовжити виступи до домашньої Олімпіади 2026 року. У послужному списку італійки досі немає олімпійського золота.

Минулого тижня Доротея презентувала нову форму збірної Італії на сезон-2024/25.