Зіркова норвезька біатлоністка пропустить етап Кубку світу через проблеми з серцем

Відома норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл вирішила зробити паузу в своїх виступах на Кубку світу.

Про це повідомляє NordicMag.

Таке рішення норвежки пов’язане з проблемами з серцем, які виникли у неї під час короткої індивідуальної гонки на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті. Підчас суботнього спринта ситуація повторилася.

Тандреволл пропустить масстарт у Контіолахті, який відбудеться у неділю, 8 грудня (початок – о 18:10 за київським часом). Також вона відмовилася від участі в другому етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені, який відбудеться 13-15 грудня. Норвежка сподівається повернутися до змагань на третьому етапі у французькому Ансі (19-22 грудня).

У короткій індивідуальній гонці та спринті в Контіолахті Тандреволл посіла 17 та 32 місця відповідно.