У зіркової біатлоністки виникли проблеми із серцем під час гонки Кубку світу

У лідера жіночої збірної Норвегії з біатлону Інгрід Тандреволл виникли проблеми з серцем під час короткої індивідуальної гонки серед жінок на етапі Кубку світу в Контіолахті.

Про це повідомила біатлоністка у коментарі NRK.

"Під час другої стрільби лежачи у мене були проблеми з серцем. Це ускладнило стрільбу і вартувало мені досить багато часу. Проблема не зникла після завершення стрільби. На наступному колі мені було важко їхати на лижах так швидко, як хотілося б. На вершині підйому довелося зупинитися та заспокоїти пульс. Зараз усе добре. Зі мною таке трапляється не вперше. Ця проблема з’являється раптово, але швидко минає", – заявила 28-річна спортсменка.

У підсумку Тандреволл з одним промахом посіла в гонці 17 місце. Жодна інша представниця Норвегії не потрапила до топ-40.