Тандреволл: Журналісти не сприймають мене як людину

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл зізналася, що обурена ставленням ЗМІ до неї.

Спортсменку цитує TV2.

"У мене відчуття, що журналісти не сприймають мене як людину, вони думають тільки про те, як створити клікбейт. Головне для них – щоб ти виплескував емоції, висловлював розчарування.

Минулого року вони звернулися до моєї мами: "Дайте інтерв'ю про те, як жахливо бути матір'ю Інгрід". Після такого хочеться просто бойкотувати ЗМІ, але я поки що не наважуюся", – заявила норвежка.