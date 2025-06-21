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Фійон Майє: З Олімпіадою я зможу знайти ще більше мотивації

Олег Дідух — 21 червня 2025, 17:09
Фійон Майє: З Олімпіадою я зможу знайти ще більше мотивації
Кентен Фійон-Майє
Instagram

Зірковий французький біатлоніст Кентен Фійон Майє зізнався, що Олімпіада-2026 дає йому більше мотивації в процесі підготовки до нового сезону.

Спортсмена цитує Le Dauphine.

"Перед кожним тренуванням я намагаюся ставити собі цілі і досягати їх. Це мотивує більше, ніж робити щось просто заради того, щоб зробити. Якщо немає мети, краще залишатися вдома.

У мене, як і раніше, є бажання перемагати, ставати кращим, наскільки це можливо. З Олімпіадою я зможу знайти ще більше мотивації в цьому сезоні, ніж у минулому", – заявив француз.

У квітні 32-річний Фійон Майє заявив, що його кар’єра триватиме щонайменше до 2027 року, оскільки він хоче стати чемпіоном світу в особистій гонці. Вчора збірна Франції розпочала підготовку до нового сезону.

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