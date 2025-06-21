Фійон Майє: З Олімпіадою я зможу знайти ще більше мотивації
Кентен Фійон-Майє
Зірковий французький біатлоніст Кентен Фійон Майє зізнався, що Олімпіада-2026 дає йому більше мотивації в процесі підготовки до нового сезону.
Спортсмена цитує Le Dauphine.
"Перед кожним тренуванням я намагаюся ставити собі цілі і досягати їх. Це мотивує більше, ніж робити щось просто заради того, щоб зробити. Якщо немає мети, краще залишатися вдома.
У мене, як і раніше, є бажання перемагати, ставати кращим, наскільки це можливо. З Олімпіадою я зможу знайти ще більше мотивації в цьому сезоні, ніж у минулому", – заявив француз.
У квітні 32-річний Фійон Майє заявив, що його кар’єра триватиме щонайменше до 2027 року, оскільки він хоче стати чемпіоном світу в особистій гонці. Вчора збірна Франції розпочала підготовку до нового сезону.