Відомий біатлоніст став послом одного з найстаріших департаментів Франції

Дворазового олімпійського чемпіона Кентена Фійона Майє обрали послом департаменту Жура.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Цей департамент – один із перших департаментів, утворених під час Великої французької революції у березні 1790 року. Виник на території колишньої провінції Франш-Конте. Назва походить від гірської системи Юра (фр. Jura).

Цей регіон створив свій перший клуб послів, ідея якого полягає в тому, щоб покращити імідж департаменту далеко за його межами.

Кентен є одним із трьох послів департаменту. Він має відвідати Паризьку міжнародну сільськогосподарську виставку в лютому, щоб з гордістю представити регіон.

Біатлоніст має у своїй колекції 6 золотих нагород чемпіонатів світу, проте всі – в командних видах програми. На Олімпіадах француз завоював два особистих золота.

Нагадаємо, раніше на честь Фійона Майє було відкрито вулицю в рідному місті спортсмена.