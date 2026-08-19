Фійон-Має вперше став батьком

Біатлоніст збірної Франції Кантен Фійон-Має повідомив про народження першої дитини. Разом із його обраницею Ліді Марге вони стали батьками доньки, яку назвали Леано.

Даною подією Фійон-Має поділився на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Ласкаво просимо, наша Леано, наш справжній вибух любові з 5 серпня 2026 року. Дякую, Ліді. Усі почуваються чудово", – написав 34-річний спортсмен.

Для Фійон-Має та Марге це перша дитина. У 2017 році Ліді діагностували рак молочної залози, однак їй вдалося побороти хворобу.

Кентен Фійон-Має є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном і дев'ятиразовим призером Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що бронзова призерка Олімпіади перенесла операцію з видалення мигдаликів.