Інтенсивні збори, суперництво та зміни у графіку: чоловіча збірна Франції розпочала підготовку до Олімпіади-2026

Чоловіча збірна Франції з біатлону до олімпійського сезону готується на Батьківщині, у гірському регіоні Ізер на висоті 1200 над рівнем моря. Під керівництвом ексбіатлоніста Зімона Фуркада атлети чергують велотренування, біг, роликові лижі та стрілецькі вправи.

Про це повідомляє Fondo Italia.

"До середини липня ми будемо зосереджені на інтенсивному блоці максимальної аеробної швидкості. Після цього зробимо акцент на пороговій швидкості, підвищуючи потужність і здатність утримувати її якомога довше", – зазначив Фуркад.

Тренер зі стрільби Жан-П'єр Ама, каже, що біатлоністи азартно змагаються один з одним під час тренувань.

"Щойно починаються вправи один проти одного – вмикається справжня боротьба. Кожен намагається бути кращим за інших." – зазначив тренер.

Також відомо, що у зв’язку зі скоригованим графіком підготовки до Олімпіади-2026 французька команда не братиме участі в змаганнях "Blink Festivalen", який традиційно проходить в Норвегії. Хоча Ерік Перро та Емільєн Жаклен скоріш за все там стартуватимуть.

Натомість у серпні та вересні біатлоністи перевірять свою готовність у рамках внутрішнього Summer Tour у Франції.

А олімпійську арену в італійському Антгольці команда випробує у вересні під час зборів.

Зазначимо, чоловіча збірна Франції перемогла у Кубку націй за підсумками сезону 2024/25.