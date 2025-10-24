Відома ексбіатлоністка стане матір’ю

Іменита фінська ексбіатлоністка та лижниця Марі Едер (дівоче прізвище – Лаукканен) незабаром стане матір’ю.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Фінка та її чоловік, австрієць Беньямін Едер, очікують на появу двійні.

"Цього літа все було присвячено росту наших маленьких дітей. Ще є трохи шляху попереду, але якщо все піде добре, наступної зими ми станемо сім’єю з чотирьох осіб", – написала спортсменка.

Марі Едер завершила свою кар’єру в 2023 році. На її рахунку 2 перемоги та 3 подіуми в особистих гонках на Кубку світу з біатлону. Також 37-річна фінка періодично виступала в лижних гонках, де вона стала чемпіонкою світу 2010 року серед молоді. На лижному Кубку світу найкращий особистий результат Едер – 5 місце.

Влітку поточного року Едер разом із експартнеркою по команді Кайсою Макарайнен ходила у похід у Альпи, під час якого остання отруїлася.