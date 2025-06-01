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Легенда біатлону пережила харчове отруєння під час подорожі в Альпах

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 17:51
Легенда біатлону пережила харчове отруєння під час подорожі в Альпах
Кайса Мякяряйнен
Instagram

Легендарна біатлоністка Кайса Мякяряйнен пережила харчове отруєння під час візиту в Австрію.

Про це повідомляє Is.fi/hiihtolajit.

42-річна Кайса опублікувала кілька світлин і відео з аеропорту у сторіс Instagram. Вона зізналася що останніми днями страждала від харчового отруєння та страйку авіакомпанії Finnair, через який було скасовано багато рейсів.

Мякяряйнен ходила у похід в Альпах разом зі своєю колишньою товаришкою по національній збірній Марі Едер (Лауканнен), яка є дружиною австрійського біатлоніста Сімона Едера.

Нагадаємо, 42-річний Едер оголосив, що після Олімпійських ігор у Мілані завершить кар'єру.

Спортсменка завершила кар'єру ще в 2020 році, виступаючи лише на змаганнях на батьківщині. Зокрема, наприкінці березня Макаряйнен виграла дві золоті медалі чемпіонату Фінляндії в 2025 році.

біатлон Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен

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