Зірковий біатлоніст отримав травму на тренуванні

Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель отримав травму під час тренування.

Про це повідомив сам спортсмен на особистій сторінці в Інстаграмі.

"2026 рік продовжує "тішити". Сьогодні на тренуванні послизнувся на моху й вивихнув ліве плече. Уже втомився від усього цього", – написав 26- річний італієць.

Зазначимо, що Томмазо Джакомель був одним з лідерів Кубку світу сезону-2025/26 і претендував на здобуття Великого кришталевого глобусу. Але останні етапи Кубку світу він був змушений пропустити через проблеми з серцем і операцію, втративши усі шанси в загальному заліку.

Раніше повідомлялося про те, що відома французька біатлоністка Софі Шово отримала струс мозку внаслідок падіння під час тренування.