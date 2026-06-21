Зірковий біатлоніст отримав травму на тренуванні
Томмазо Джакомель
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Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель отримав травму під час тренування.
Про це повідомив сам спортсмен на особистій сторінці в Інстаграмі.
"2026 рік продовжує "тішити". Сьогодні на тренуванні послизнувся на моху й вивихнув ліве плече. Уже втомився від усього цього", – написав 26-річний італієць.
Зазначимо, що Томмазо Джакомель був одним з лідерів Кубку світу сезону-2025/26 і претендував на здобуття Великого кришталевого глобусу. Але останні етапи Кубку світу він був змушений пропустити через проблеми з серцем і операцію, втративши усі шанси в загальному заліку.
Раніше повідомлялося про те, що відома французька біатлоністка Софі Шово отримала струс мозку внаслідок падіння під час тренування.