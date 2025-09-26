Зіркова біатлоністка виграла судову справу в суперечці з олімпійським чемпіоном

Колишня чеська біатлоністка Габріела Соукалова здобула перемогу в суді над колишнім чоловіком Петром Коукалом. Після п'ятирічної судової тяганини 35-річній спортсменці було присуджено значну частину їхнього спільного майна.

Про це пише Sport.de.

Суд виніс рішення, згідно з яким вона отримає численне майно, отримане за час їхнього спільного життя.

Соукалова та Коукал одружилися у 2016 році та розійшлися восени 2020 року. Коли біатлоністка згодом спробувала забрати свої особисті речі з їхнього спільного будинку в Горжовіце, колишній хокеїст відмовив їй у доступі, змінивши код доступу до сигналізації та будинку.

Це був початок п'ятирічного скандалу, який тепер щасливо завершився для 35-річної спортсменки.

Колишній біатлоністці, серед іншого, було присуджено два спільні будинки в Бедржихові, а також квартиру в Празі вартістю майже 400 000 євро.

Підписана арбітражна угода також включає вимогу до Кукала повернути колишній дружині численні особисті речі, зокрема такі, як спеціальне дзеркало та лампа.

Соукалова двічі ставала чемпіонкою світу, а також здобула три медалі ("срібло" у масс-старті та змішаній естафеті, "бронзу" в естафеті 4х6) на Олімпіаді-2014.

Старший за неї на 8 років Коукал також успішний спортсмен. У складі збірної Чехії він виграв чемпіонат світу 2010. Загалом за національну команду своєї країни виступав на 5 ЧС та Олімпіаді-2018.

