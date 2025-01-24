Відома чеська біатлоністка Маркета Давідова пропустить чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде (12 – 23 лютого).

Про це повідомляє irozhlas.cz.

З грудня минулого року спортсменка страждає від грижі міжхребцевого диска. Через цю травму вона вже пропустила етапи Кубку світу в Ансі, Обергофі, Рупольдингу та Антгольц-Антерсельві.

"Стан здоров'я Маркети такий, що вона не може виконувати повне навантаження, тому вона перерве сезон і пропустить чемпіонат світу", – заявив президент Союзу біатлоністів Чехії Іржі Гамза.

При цьому Давідова не завершує сезон достроково: вона ще сподівається виступити на трьох заключних етапах Кубку світу в березні.

Попри те, що чешка виступила лише на перших двох етапах у Контіолахті та Гохфільцені, наразі вона посідає 20 місце в загальному заліку Кубку світу з 223 очками в активі.