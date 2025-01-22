Давідова пропустить етап Кубку світу в Антгольці
Зіркова чеська біатлоністка Маркета Давідова пропустить шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві (23 – 26 січня).
Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Чехії.
Тренерський штаб збірної Чехії визначився зі складом на етап в Антгольці:
Чоловіки: Вітезслав Хорніг, Міхал Крчмар, Йонас Маречек, Адам Вацлавік
Жінки: Луція Харватова, Джессіка Їслова, Крістина Отцовска, Тереза Вінкларкова, Тереза Воборнікова
Таким чином, Давідова через проблеми зі спиною пропустить уже четвертий етап Кубку світу поспіль. Раніше вона пропустила етапи в Ансі, Обергофі та Рупольдингу, а також Різдвяну гонку в Гельзенкірхені.
Попри те, що Давідова виступила лише на перших двох етапах у Контіолахті та Гохфільцені, наразі вона посідає 16 місце в загальному заліку Кубку світу з 223 очками в активі.
Раніше став відомий склад збірної Німеччини на етап у Антгольці.