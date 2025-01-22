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Давідова пропустить етап Кубку світу в Антгольці

Олег Дідух — 22 січня 2025, 11:47
Давідова пропустить етап Кубку світу в Антгольці
Маркета Давідова
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Зіркова чеська біатлоністка Маркета Давідова пропустить шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві (23 – 26 січня).

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Чехії.

Тренерський штаб збірної Чехії визначився зі складом на етап в Антгольці:

Чоловіки: Вітезслав Хорніг, Міхал Крчмар, Йонас Маречек, Адам Вацлавік

Жінки: Луція Харватова, Джессіка Їслова, Крістина Отцовска, Тереза Вінкларкова, Тереза Воборнікова

Таким чином, Давідова через проблеми зі спиною пропустить уже четвертий етап Кубку світу поспіль. Раніше вона пропустила етапи в Ансі, Обергофі та Рупольдингу, а також Різдвяну гонку в Гельзенкірхені.

Попри те, що Давідова виступила лише на перших двох етапах у Контіолахті та Гохфільцені, наразі вона посідає 16 місце в загальному заліку Кубку світу з 223 очками в активі.

Раніше став відомий склад збірної Німеччини на етап у Антгольці.

Кубок світу з біатлону Маркета Давидова

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