Відомий французький біатлоніст натякнув на завершення кар’єри

Іменитий французький біатлоніст Емільєн Жаклен натякнув на те, що може завершити спортивну кар’єру після зимової Олімпіади 2026 року.

Спортсмена цитує Ski Nordique.

"Можливо, це мій останній чемпіонат світу. Не знаю, що робитиму після Олімпіади", – заявив спортсмен.

На поточному чемпіонаті світу в Ленцергайде Жаклен завоював золото в змішаній естафеті, попри те, що зайшов на штрафне коло на своєму етапі. В спринті та гонці переслідування 29-річний спортсмен посів 19 і 15 місця відповідно.

Жаклен дебютував на Кубку світу в сезоні-2017/18, сумарно здобув три перемоги в особистих гонках, дві з них – у гонках переслідування на чемпіонатах світу в 2020 і 2021 роках.

Нагадаємо, місяць тому про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону оголосив Йоганнес Бо.