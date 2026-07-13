Українська біатлоністка закрила профіль в інстаграмі після працевлаштування у російському клубі

Ексбіатлоністка збірної України Юлія Журавок, яка нещодавно переїхала до Росії задля працевлаштування у спортивному клубі, що афілійованій зі збройними силами країни-агресора, ухвалила рішення щодо своєї публічності.

Вона обмежила доступ до особистої сторінки в інстаграмі. Колишня представниця "синьо-жовтих" перевела профіль у приватний режим.

Відтепер ознайомитися з її публікаціями можуть лише схвалені нею користувачі зі списку підписників. Цьому кроку передувало оприлюднення на сторінці розлогого допису, в якому Журавок аргументувала причини свого від'їзду до Росії в умовах триваючого повномасштабного збройного конфлікту проти України.

Згадана публікація викликала схвалення серед низки представників української біатлонної спільноти. Вподобайки під постом поставили діючі та колишні атлети, зокрема, Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Олександр Біланенко-молодший, Валентина Семеренко та Віталій Кільчицький.

До них долучилися колишні натуралізовані біатлоністки збірної України Ольга Абрамова та Марія Панфілова, а також представник тренерського штабу чоловічої збірної команди "Б" Сергій Зоц. Після набуття резонансу вона видалила допис.