Федерація біатлону України відреагувала на лайки спортсменів і тренерів під дописом зрадниці Журавок

Федерація біатлону України відреагувала на ситуацію навколо колишньої української біатлоністки Юлії Журавок, яка переїхала працювати до Росії, а також висловилася відносно реакції чинних та колишніх українських біатлоністів та тренерів, які підтримали її допис у соцмережах, наголосивши, що з ними були проведені особисті розмови.

У ФБУ наголосили, що Журавок із 2022 року припинила виступи у збірній України і з цього моменту Федерація не має до неї жодного стосунку, а поновлення виступів за національну збірну України було неможливим через наявність у неї російського громадянства.

"Щодо реагування на її допис у соцмережах окремими спортсменами і тренерами, то Федерація біатлону України провела особисті розмови з цими спортсменами і тренерами. Деякі з них пояснили, що вподобали допис ненавмисно, випадково гортаючи стрічку новин.

У сьогоднішніх умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України подібні дії викликають негативну і справедливу реакцію уболівальників. Рішення Юлії Журавок щодо подальшої професійної діяльності є її особистим вибором. Федерація біатлону України не має до нього жодного відношення.

Натомість, ми продовжуємо відстоювати позицію в Міжнародній федерації біатлону щодо неможливості поновлення участі російських біатлоністів у міжнародних змаганнях", – йдеться у заяві.

Напередодні низка українських біатлоністів вподобали допис колишньої партнерки по національній збірній Юлії Журавок, у якому вона пояснила свій переїзд до Росії під час повномасштабної війни.