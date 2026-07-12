Журавок видалила допис, у якому пояснювала свій переїзд до Росії

Колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, яка раніше підтвердила свій переїзд до Росії та заявила, що "зробила свій вибір усвідомлено", видалила відповідний допис зі своєї сторінки в Instagram.

Саме ця публікація викликала широкий резонанс в українському біатлоні. У ній Журавок пояснювала своє рішення працювати тренеркою в Росії, зазначивши, що не шкодує про свій вибір.

Допис вподобали декілька українських біатлоністів і тренерів, а Федерація біатлону України відреагувала як на переїзд Журавок, так і на дії представників українського біатлону.

Наразі публікація, яка отримала резонанс у соціальних мережах, більше недоступна на сторінці 31-річної ексспортсменки. Причини її видалення Журавок не пояснила.