Журавок видалила допис, у якому пояснювала свій переїзд до Росії
Юлія Журавок
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Колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, яка раніше підтвердила свій переїзд до Росії та заявила, що "зробила свій вибір усвідомлено", видалила відповідний допис зі своєї сторінки в Instagram.
Саме ця публікація викликала широкий резонанс в українському біатлоні. У ній Журавок пояснювала своє рішення працювати тренеркою в Росії, зазначивши, що не шкодує про свій вибір.
Допис вподобали декілька українських біатлоністів і тренерів, а Федерація біатлону України відреагувала як на переїзд Журавок, так і на дії представників українського біатлону.
Наразі публікація, яка отримала резонанс у соціальних мережах, більше недоступна на сторінці 31-річної ексспортсменки. Причини її видалення Журавок не пояснила.