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На Батьківщині сестер Еберг: збірна України продовжить підготовку до сезону в Скандинавії

Денис Шаховець — 16 липня 2025, 10:25
На Батьківщині сестер Еберг: збірна України продовжить підготовку до сезону в Скандинавії
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Жіноча збірна України з біатлону продовжить підготовку до олімпійського сезону у Швеції.

Про це "Чемпіону" повідомила біатлоністка національної команди Христина Дмитренко.

"З 21 липня до 10 серпня буде в нас наступний закордонний збір, але це два міні-збори в одному. 10 днів в Естонії, а потім переїзд на 10 днів до Швеції", – сказала відома атлетка.

Нагадаємо, 10 липня українська жіноча збірна завершила тренувальний збір в італійському Антгольці, де відбудеться зимова Олімпіада-2026.

Інтерв’ю з Христиною Дмитренко читайте на "Чемпіоні" найближчим часом.

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Христина Дмитренко

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