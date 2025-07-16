На Батьківщині сестер Еберг: збірна України продовжить підготовку до сезону в Скандинавії

Жіноча збірна України з біатлону продовжить підготовку до олімпійського сезону у Швеції.

Про це "Чемпіону" повідомила біатлоністка національної команди Христина Дмитренко.

"З 21 липня до 10 серпня буде в нас наступний закордонний збір, але це два міні-збори в одному. 10 днів в Естонії, а потім переїзд на 10 днів до Швеції", – сказала відома атлетка.