На Батьківщині сестер Еберг: збірна України продовжить підготовку до сезону в Скандинавії
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Жіноча збірна України з біатлону продовжить підготовку до олімпійського сезону у Швеції.
Про це "Чемпіону" повідомила біатлоністка національної команди Христина Дмитренко.
"З 21 липня до 10 серпня буде в нас наступний закордонний збір, але це два міні-збори в одному. 10 днів в Естонії, а потім переїзд на 10 днів до Швеції", – сказала відома атлетка.
Нагадаємо, 10 липня українська жіноча збірна завершила тренувальний збір в італійському Антгольці, де відбудеться зимова Олімпіада-2026.
Інтерв’ю з Христиною Дмитренко читайте на "Чемпіоні" найближчим часом.