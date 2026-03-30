Олімпійський чемпіон із біатлону став велогонщиком

Відомий французький біатлоніст Емільєн Жаклен розпочав кар'єру велогонщика, підписавши контракт із відомою командою Світового туру Decathlon CMA CGM.

Про це повідомляє пресслужба французької велокоманди.

Жаклен підписав 6-місячний контракт стажера, він тренуватиметься і, можливо, виступатиме в гонках за молодіжну команду Decathlon CMA CGM.

При цьому, завершувати кар'єру біатлоніста Жаклен не планує.

"Мета — розширити свій кругозір. Я хочу вийти за межі своєї зони комфорту. Прагну віддячити за ту честь, яку надала мені команда, та хочу пожити цією дитячою мрією", – заявив 30-річний француз.

Олімпійський чемпіон 2026 року в естафеті є палким шанувальником велоспорту, та ще на початку березня заявляв про своє бажання спробувати сили в цьому виді спорту. Головним спортивним кумиром Жаклена є легендарний італійський велогонщик Марко Пантані, у сережці якого він виступав на Олімпіаді-2026.