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Збірна України з паралімпійського біатлону здобула 15 нагород на Кубку світу в Фінляндії

Олексій Мурзак — 17 грудня 2024, 17:48
Збірна України з паралімпійського біатлону здобула 15 нагород на Кубку світу в Фінляндії
Міністерство молоді та спорту України

Збірна України з паралімпійського біатлону здобула 15 нагород на Кубку світу, що проходив у фінському місті Вуокатті.

Про це повідомляє Paralympic.org.ua.

На країну представляло 28 спортсменів, які здобули 15 медалей – 6 золотих, 6 срібних та 3 бронзові, зайнявши у підсумку перше місце на турнірі.

Найуспішніше від команди України виступили: Тарас Радь – 2 золоті нагороди, Олександр Казік – 2 золоті нагороди, Сергій Романюк – 1 золото, 1 срібло та 1 бронза.

Загалом на турнірі змагалось 16 збірних.

Раніше 33-річний український біатлоніст Дмитро Підручний поділився враженнями щодо стану біатлонної траси, на якій він буде змагатись під час третього етапу Кубку світу в Франції.

збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

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