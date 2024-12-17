Місцями завузька для контактної боротьби. Підручний розповів про трасу в Ансі

33-річний український біатлоніст Дмитро Підручний поділився враженнями щодо стану біатлонної траси, на якій він буде змагатись під час третього етапу Кубку світу в Франції.

Капітан збірної України дав ексклюзивний коментар Чемпіону.

"Я тут лише раз змагався, у 2019 році. Не знаю, чи відтоді траса змінилася, більше інформації буду мати після тренування", – сказав Підручний.

Біатлоніст зазначив, що профіль кола має певні особливості, які впливають на гонки з масовим стартом.

"Траса в Ансі досить складна, місцями вузька, під час масстарту це трішки є проблемою. Але загалом, вона в хорошому стані, цікава та складна", – вважає біатлоніст.

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Підручний також висловився щодо атмосфери під час гонок у Ле-Гран-Борнані.

"Тут під час змагань завжди чудова атмосфера, вболівальників багато приходить", – відзначив біатлоніст.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Дмитро Підручний на французькому етапі посів 18 місце у спринті, припустившись двох неточних пострілів. У переслідуванні фінішував на 20-й позиції, а масстарт завершив на 23-м.

У програму третього етапу Кубку світу, який розпочнеться в четвер, 19 грудня, входять спринт, гонка переслідування та масстарт. Наразі Дмитро Підручний перебуває на 18-й позиції загального заліку.