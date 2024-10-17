Збірна України з біатлону отримала нову форму на наступний сезон

Збірна України з біатлону отримала нову форму на сезон 2024/2025. Технічним спонсором став спортивний бренд Leffler.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько:

"Наша біатлонна збірна вже отримала нову спортивну форму для сезону 2024-2025. Цьогоріч ми співпрацюємо із спортивним брендом Leffler!

Ми ретельно та довго обирали форму, аби наші спортсмени отримали якнайкращу якість та стильний дизайн. А на висоті 3100 метрів, де зроблено це фото, нова форма виглядає просто неперевершено. Маю надію, що і нові перемоги не змусять себе довго чекати"

30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.