Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Збірна України з біатлону отримала нову форму на наступний сезон

Володимир Клепач — 17 жовтня, 13:48
Збірна України з біатлону отримала нову форму на наступний сезон
Федерація біатлону України

Збірна України з біатлону отримала нову форму на сезон 2024/2025. Технічним спонсором став спортивний бренд Leffler.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько:

"Наша біатлонна збірна вже отримала нову спортивну форму для сезону 2024-2025. Цьогоріч ми співпрацюємо із спортивним брендом Leffler!
Ми ретельно та довго обирали форму, аби наші спортсмени отримали якнайкращу якість та стильний дизайн. А на висоті 3100 метрів, де зроблено це фото, нова форма виглядає просто неперевершено. Маю надію, що і нові перемоги не змусять себе довго чекати"

30 листопада етапом Кубку світу у фінському Контіолахті стартує сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев'ять етапів, а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

Андрій Дериземля: "Не виросла така молодь, яка б прийшла й одразу почала показувати результати"
Зірок – на дно протоколу, "ноунеймів" – у першу лінію, любителям швидкісної їзди – гроші! IBU творить революцію
ЛЧУ-2024. Підручний виграв суперспринт після шостого місця у кваліфікації
Чемпіон світу – на чемпіонаті України. Підручний стартує в суперспринті, але біжать не всі
Плюс ще один лижник. В український біатлон вливається учасник трьох Олімпіад

Останні новини