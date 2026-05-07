Збірна Німеччини опублікувала склад на сезон-2026/27

Тренерський штаб збірної Німеччини з біатлону визначився з основним складом команди на підготовку до сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

До складу увійшли 14 спортсменів – 6 чоловіків і 8 жінок.

Чоловіки: Філіп Горн, Філіп Наврат, Юстус Штрелов, Давід Цобель, Леонард Пфунд, Даніло Рітмюллер

Жінки: Яніна Геттіх-Вальц, Юлія Таннхаймер, Ванесса Фогт, Селіна Гротіан, Юлія Кінк, Анна Вайдель, Марлен Фіхтнер, Софія Шнайдер.

Зазначимо, що Йоганнес Кюн, який у минулому сезоні входив у основу збірної Німеччини, нещодавно оголосив про завершення кар'єри. Окрім нього, з основи випали також Сімон Кайзер і Роман Реес. Їх замінив лише один спортсмен – Леонард Пфунд.