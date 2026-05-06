Збірна Норвегії з біатлону оголосила склад на наступний сезон

Німецький лижний союз оприлюднив склад національної команди з біатлону для підготовки до наступного сезону.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

До команди А потрапили 14 спортсменів: 8 жінок та 6 чоловіків. Найвідчутніші перестановки сталися в основній групі "А": у жіночій команді відбулося дві зміни, тоді як у чоловічій – одразу три позиції відрізняються від минулорічного варіанту.

Склад збірної Німеччини з біатлону на сезон 2026/27

Команда А

Жінки: Яніна Геттіх-Вальц, Юлія Таннгаймер, Ванесса Фойгт, Селіна Ґротіан, Юлія Кінк, Анна Вайдель, Марлен Фіхтнер, Софія Шнайдер.

Чоловіки: Філіпп Горн, Філіпп Наврат, Юстус Штрелов, Давід Цобель, Леонард Пфунд, Данило Рітмюллер.

Команда B

Жінки: Ганна Кебінґер, Йоганна Лехнунґ, Йоганна Пуфф, Альма Зіґізмунд, Марейке Браун, Софі Патц.

Чоловіки: Лукас Фратцшер, Фабіан Каскель, Франц Шазер, Еліас Зайдль, Сімон Кайзер, Роман Реєс.

Щодо кадрових рішень, у жіночій збірній зміни зумовлені завершенням кар'єри Франціски Пройс, а також переведенням Йоганни Пуфф до другої команди.

У чоловічому складі також не обійшлося без втрат: Йоганнес Кюн завершив виступи на професійному рівні. Водночас Роман Реєс і Сімон Кайзер, які ще торік входили до команди "А", тепер працюватимуть у складі "B".

До другої команди долучилися Еліас Зайдль і Франц Шазер – у сезоні 2025/26 вони вперше дебютували на етапі Кубка світу, взявши участь у спринті в Голменколлені.

Натомість склад команди "А" серед жінок поповнили Юлія Кінк, яка минулого сезону виступала на чотирьох етапах Кубка світу, та Анна Вайдель – вона вже мала досвід виступів у головній збірній і зокрема здобула бронзову медаль в естафеті в Гохфільцені.