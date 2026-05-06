Збірна Норвегії з біатлону оголосила склад на наступний сезон
Німецький лижний союз оприлюднив склад національної команди з біатлону для підготовки до наступного сезону.
Про це повідомив офіційний сайт організації.
До команди А потрапили 14 спортсменів: 8 жінок та 6 чоловіків. Найвідчутніші перестановки сталися в основній групі "А": у жіночій команді відбулося дві зміни, тоді як у чоловічій – одразу три позиції відрізняються від минулорічного варіанту.
Склад збірної Німеччини з біатлону на сезон 2026/27
Команда А
Жінки: Яніна Геттіх-Вальц, Юлія Таннгаймер, Ванесса Фойгт, Селіна Ґротіан, Юлія Кінк, Анна Вайдель, Марлен Фіхтнер, Софія Шнайдер.
Чоловіки: Філіпп Горн, Філіпп Наврат, Юстус Штрелов, Давід Цобель, Леонард Пфунд, Данило Рітмюллер.
Команда B
Жінки: Ганна Кебінґер, Йоганна Лехнунґ, Йоганна Пуфф, Альма Зіґізмунд, Марейке Браун, Софі Патц.
Чоловіки: Лукас Фратцшер, Фабіан Каскель, Франц Шазер, Еліас Зайдль, Сімон Кайзер, Роман Реєс.
Щодо кадрових рішень, у жіночій збірній зміни зумовлені завершенням кар'єри Франціски Пройс, а також переведенням Йоганни Пуфф до другої команди.
У чоловічому складі також не обійшлося без втрат: Йоганнес Кюн завершив виступи на професійному рівні. Водночас Роман Реєс і Сімон Кайзер, які ще торік входили до команди "А", тепер працюватимуть у складі "B".
До другої команди долучилися Еліас Зайдль і Франц Шазер – у сезоні 2025/26 вони вперше дебютували на етапі Кубка світу, взявши участь у спринті в Голменколлені.
Натомість склад команди "А" серед жінок поповнили Юлія Кінк, яка минулого сезону виступала на чотирьох етапах Кубка світу, та Анна Вайдель – вона вже мала досвід виступів у головній збірній і зокрема здобула бронзову медаль в естафеті в Гохфільцені.