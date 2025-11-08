Жіноча збірна Німеччини не використовуватиме одну квоту на Оліміаду-2026

Жіноча збірна Німеччини з біатлону не використовуватиме одну із 6 зароблених квот на зимову Олімпіаду-2026.

Про це повідомляє Chiemgau24.

Жіноча збірна Німеччини завоювала 6 квот на Олімпіаду-2026, проте планує повести у Антголь-Антерсельву лише 5 спортсменок. Причини такого рішення пояснив спортивний директор команди Фелікс Біттерлінг.

"З одного боку, це пов'язано з місцем проведення. Дорога до Антгольца відносно коротка. Якщо нам знадобиться запасна спортсменка, вона зможе приїхати за кілька годин. З іншого боку, йдеться про те, що на кожну гонку ми маємо лише 4 місця на старті. Тож імовірність того, що спортсменка №6 вийде на старт, і так доволі низька.

Олімпійські ігри-2026 не можна порівнювати з тими, що ми уявляємо, згадуючи минулі Олімпіади. Ми не будемо жити в олімпійському селищі – наше житло, пансіон у Антгольці, розташоване далеко від інших місць змагань. Якби було справжнє олімпійське відчуття, ми б використали весь ліміт учасників", – заявив Біттерлінг.