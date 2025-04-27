Збірна Фінляндії оголосила склад на підготовку до Олімпіади-2026
Збірна Фінляндії з біатлону назвала спортсменів, які готуватимуться до Олімпійських ігор 2026.
До складу команди увійшли чотири жінки та шестеро чоловіків, повідомляє Федерація біатлону Фінляндії.
Жінки: Суві Мінккінен, Інка Хамалайнен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо
Чоловіки: Теро Сеппяля, Арту Хейкінен, Оллі Хіденсало, Отто Інвеніус, Йонні Муккала, Якко Олаві Ранта
У минулому сезоні Суві Мінккінен здобула три особисті бронзові медалі у спринтерських гонках на етапах Кубку світу.
Крім того, Мінккінен та Теро Сеппяля виграли одиночну змішану естафету на етапі в німецькому Обергофі, а також стали бронзовими призерами сингл-міксту у словенській Поклюці.
Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 до 22 лютого наступного року в італійських Мілані та Кортіні.