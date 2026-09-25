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Названо третю пару учасників Різдвяної гонки-2026

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 13:18
Названо третю пару учасників Різдвяної гонки-2026
Теро Сеппала та Суві Мінккінен

Ще однією парою учасників біатлонної Різдвяної гонки-2026 (World team challenge) став фінський дует Теро Сеппала/Суві Мінккінен.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Таким чином, Сеппала та Мінккінен стали третім дуетом, який візьме участь у Різдвяній гонці-2026. Раніше вже було оголошено про виступ у змаганням німецького дуету Юстус Штерлов/Яніна Геттіх-Вальц, а також бельгійців Флорана Клода та Лотте Лі.

Різдвяна гонка – виставкова шоу-гонка, яка проходить щороку напередодні Нового року в німецькому Гельзенкірхені. Зона старту/фінішу та стрільбище розташовується на футбольному стадіоні "Ауф Шальке".

У 2026 році гонка пройде 30 грудня – на декілька днів пізніше, ніж зазвичай. Одразу після цього біатлоністи відправляться на четвертий етап Кубку світу в словенській Поклюці, який розпочнеться 2 січня.

Різдвяна гонка Суві Мінккінен

Суві Мінккінен

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