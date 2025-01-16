Тарасюк потрапила до десятки найкращих у спринті юніорського Кубку IBU
В польському місті Якушице спринтерською гонкою розпочався заключний етап сезону юніорського Кубку IBU з біатлону.
Найкращий результат серед українок показала Тетяна Тарасюк, посівши дев'яте місце. Біатлоністка без промахів пройшла вогневі рубежі, проте відстала від лідерки на більш ніж 40 секунд.
Також у залікову зону потрапили Валерія Шейгас та Ірина Шевченко – 13 та 29 місце відповідно.
На 42 місці фінішувала Вікторія Хвостенко, допустивши три промахи.
Результати гонки:
1. Ілона Плехацова (0+0) 23:33,1
2. Альма Сіґізмунд (1+0) +17,6
3. Леа Ціммерманн (1+0) +19,8
...
9. Тетяна Тарасюк (0+0) +41,7
13. Валерія Шейгас (0+1) +49,1
29. Ірина Шевченко (0+2) +1:54,1
42. Вікторія Хвостенко (2+1) +3:00,8
Зазначимо, що сьогодні також відбудеться принт серед чоловіків на Кубку IBU серед юніорів. Старт гонки заплановано на 15:15 за київським часом.
Окрім того, сьогодні збірна України виграла золоті нагороди у змішаній естафеті на Універсіаді-2025.