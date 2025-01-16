Тарасюк потрапила до десятки найкращих у спринті юніорського Кубку IBU

В польському місті Якушице спринтерською гонкою розпочався заключний етап сезону юніорського Кубку IBU з біатлону.

Найкращий результат серед українок показала Тетяна Тарасюк, посівши дев'яте місце. Біатлоністка без промахів пройшла вогневі рубежі, проте відстала від лідерки на більш ніж 40 секунд.

Також у залікову зону потрапили Валерія Шейгас та Ірина Шевченко – 13 та 29 місце відповідно.

На 42 місці фінішувала Вікторія Хвостенко, допустивши три промахи.

Результати гонки:

1. Ілона Плехацова (0+0) 23:33,1

2. Альма Сіґізмунд (1+0) +17,6

3. Леа Ціммерманн (1+0) +19,8

...

9. Тетяна Тарасюк (0+0) +41,7

13. Валерія Шейгас (0+1) +49,1

29. Ірина Шевченко (0+2) +1:54,1

42. Вікторія Хвостенко (2+1) +3:00,8

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться принт серед чоловіків на Кубку IBU серед юніорів. Старт гонки заплановано на 15:15 за київським часом.

Окрім того, сьогодні збірна України виграла золоті нагороди у змішаній естафеті на Універсіаді-2025.