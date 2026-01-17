Пуцко зупинилась за крок від подіуму масстарту юніорського Кубку IBU

У латвійському місті Мадона завершився черговий етап юніорського Кубу IBU жіночим масстартом, за підсумками якого одразу три українки потрапили до квіткової церемонії.

За крок від подіуму зупинилась Поліна Пуцко: два промахи на вогневих рубежах та відставання від переможниці Естере Вольфа у майже півтори хвилини. П'яте та шосте місце посіли Тетяна Тарасюк та Ірина Шевченко відповідно.

Невдало виступила Аліна Хміль, яка припустилась вісьмох помилок на стрільбі, а Ксенія Приходько не завершила гонку.

Юніорський Кубок IBU

Масстарт, жінки

1. Естере Вольфа (0+1+0+0) 29:40.9

2. Манца Цасерман (1+1+1+1) +1:09.3

3. Амелія Лішка (2+0+0+1) +1:16.3

4. Поліна Пуцко (0+0+0+2) +1:24.1

5. Тетяна Тарасюк (1+1+1+1) +1:43.1

6. Ірина Шевченко (1+0+0+1) +1:58.7

...

9. Валерія Шейгас (2+0+0+2) +2:38.7

15. Вікторія Хвостенко (1+2+1+1) +3:13.6

24. Аліна Хміль (2+2+3+1) +4:14.2

DNF. Ксенія Приходько (0+1+2)

Напередодні відбувся масстарт юніорського Кубку IBU серед чоловіків, за підсумками якого Олександр Біланенко потрапив до чільної десятки.