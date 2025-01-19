Ідеальна стрільба: Тарасюк посіла п'яте місце у спринті юніорського Кубку IBU

У польському місті Якушице відбувся спринт серед юніорок в межах третього етапу юніорського Кубку IBU.

Найкращий результат серед українок показала Тетяна Тарасюк, яка пройшла вогневі рубежі без помилок та посіла підсумкове п'яте місце.

В десятку кращий потрапила також Поліна Пуцко, яка відстала від лідерки Карпелли на хвилину та три секунди.

Також високе 15 місце посіла Ірина Шевченко, яка припустилась однієї помилки на стрільбі.

Результати спринту:

1. Фабіана Карпелла (0+0) 23:57,6

2. Ела Север (1+0) +22,2

3. Лотта де Бюр (0+2) +33,5

4. Франческа Брокк’єро (0+0) +46,6

5. Тетяна Тарасюк (0+0) +54,5

6. Вільма Анхауз (0+1) +1:02,4

7. Сара Скаттоло (0+3) +1:03,1

8. Поліна Пуцко (0+0) +1:03,7

...

15. Ірина Шевченко (0+1) +1:57,4

25. Валерія Шейгас (0+2) +2:49,4

30. Вікторія Хвостенко (1+2) +3:19,2

Зазначимо, що о 15:15 розпочнеться спринт юніорського Кубку IBU серед чоловіків.

Раніше збірна України здобула бронзові нагороди у змішаній естафеті дорослого Кубку IBU.