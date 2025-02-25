Визначився склад збірної України на юніорський чемпіонат світу-2025

Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад на юніорський чемпіонат світу-2025, який відбудеться у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Загалом до складу збірної потрапило 16 спортсменів, дев'ять жінок та сім чоловіків.

Жіноча збірна України: Олена Городна, Олександра Меркушина, Ксенія Приходько, Тетяна Тарасюк, Аліна Хміль, Вікторія Хвостенко, Поліна Пуцко, Вікторія Шейгас, Ірина Шевченко.

Чоловіча збірна України: Олександр Біланенко, Дмитро Крюков, Тарас Тарасюк, Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Михайло Хміль, Сергій Супрун.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 26 лютого до 5 березня.

Нагадаємо, напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.