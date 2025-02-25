Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної України на юніорський чемпіонат світу-2025

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 15:55
Визначився склад збірної України на юніорський чемпіонат світу-2025
Юлія Джима та Олена Городна
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад на юніорський чемпіонат світу-2025, який відбудеться у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Загалом до складу збірної потрапило 16 спортсменів, дев'ять жінок та сім чоловіків.

Жіноча збірна України: Олена Городна, Олександра Меркушина, Ксенія Приходько, Тетяна Тарасюк, Аліна Хміль, Вікторія Хвостенко, Поліна Пуцко, Вікторія Шейгас, Ірина Шевченко.

Чоловіча збірна України: Олександр Біланенко, Дмитро Крюков, Тарас Тарасюк, Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Михайло Хміль, Сергій Супрун.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 26 лютого до 5 березня.

Нагадаємо, напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.

Юніорський чемпіонат світу Олена Городна Олександра Меркушина Чемпіонат світу з біатлону-2025

Олена Городна

Відомі імена біатлоністок, які представлятимуть Україну на юніорському чемпіонаті світу
ЧС-2025. Україна посіла 11 місце у жіночій естафеті
ЧС-2025. Жіноча естафета. Як це було
Без Петренко. Став відомий склад збірної України на жіночу естафету на ЧС-2025
Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку чемпіонату світу

Останні новини