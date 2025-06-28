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Малювала собі не таке майбутнє. Джима зізналась, як розпочинала кар’єру біатлоністки

Денис Шаховець — 28 червня 2025, 19:47
Малювала собі не таке майбутнє. Джима зізналась, як розпочинала кар’єру біатлоністки
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима відверто розповіла як в дитинстві не хотіла займатися біатлоном.

Спогади олімпійської чемпіонки та світлини зі спортивного дитинства опублікував Національний олімпійський комітет України в межах проєкту "Let`s move".

"Я спершу плакала, казала, ні, не хочу, тільки не спорт, двох спортсменів у сімї більше ніж достатньо", – наводить спогади 34-річної біатлоністки з Києва НОК України.

Однак саме батьки-біатлоністи стали мотиваторами для спортсменки. Вони повірили у доньку ще тоді, коли вона плакала перед першим тренуванням і мріяла малювати, а не бігати на лижах з гвинтівкою – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, Юлія Джима – чемпіонка Олімпіади-2014 у складі естафетної команди.

Сезон 2024/2025 біатлоністка завершила на 17-й позиції загального заліку Кубку світу.

Зараз Джима готується до олімпійського сезону в італійському Антгольці.

Юлія Джима

Юлія Джима

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