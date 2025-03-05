Україна стала лише 9-ю у класичний естафеті серед юніорів на чемпіонаті світу

Чоловіча юніорська збірна України у складі Сергія Супруна, Богдана Борковського, Михайла Хміля та Володимира Аксюти стала 9-ю в естафеті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.

Провальними виявили два останні етапи, адже після другого "синьо-жовтні" займали друге місце.

Перемогу здобула команда Норвегії.

ЮЧС-2025. Естафета. Юніори

1. Норвегія 1:20.43,0 (0+10)

2. Німеччина 19,5 (0+6)

3. Польща 1:52,2 (0+15)

...9. Україна 3:28,6 (4+14)

Нагадаємо, жіноча збірна України завершила свої виступи на юніорському чемпіонаті світу з біатлону на четвертому місці в естафеті.

У підсумку Україна виборола лише одну медаль на цьогорічній першості, яку принесла Олександра Меркушина.