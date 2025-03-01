Тарасюк фінішував за крок до десятки кращих на юніорському чемпіонаті світу-2025

Чотири українські біатлоністи виступили в спринті четвертого змагального дня юніорського чемпіонату світу з біатлону серед чоловіків у молодшій віковій групі.

Найкращим результатом серед них може похвалитися Тарас Тарасюк, який фінішував одинадцятим. Він же був найточнішим серед українців, допустивши всього один промах.

У третьому десятку на 23-му місці завершив гонку Олександр Біланенко. Дмитро Крюков із чотирма промахами прийшов до фінішу 68-м, у той час як Іван Стеблина не закрив п'ять мішеней, через що він посів 78 місце.

Переможцем спринту став представник Німеччини Лукас Таннгаймер. Компанію на подіумі йому склали Лео Карльє з Франції та норвежець Тов Ройслан.

Результати спринту юніорського ЧС-2025

1. Лукас Таннгаймер (Німеччина, 0+1) 18:56,3

2. Лео Карльє (Франція, 0+1) +14,8

3. Тов Ройслан (Норвегія, 0+0) +17,1

...

11. Тарас Тарасюк (Україна, 0+1) +58,7

23. Олександр Біланенко (Україна, 1+1) +1:29,8

68. Дмитро Крюков (Україна, 1+3) +3:12,7

78. Іван Стеблина (Україна, 2+3) +3:55,4

Завтра, 2 березня, в Естерсунді пройдуть два спринти у юніорок та юніорів. Вони розпочнуть гонки о 13:45 та 17:05 за київським часом відповідно.

Нагадаємо, що сьогодні, як і Тарас Тарасюк, Вікторія Хвостенко фінішувала одинадцятою у спринті серед дівчат на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.