Тарасюк виграв спринт Балканського Кубку

Український біатлоніст Тарас Тарасюк здобув перемогу у спринтерській гонці серед спортсменів вікової категорії U-19 на Балканському Кубку, який проходить у Румунії.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Змагання відбулися у суботу, 19 вересня. Тарасюк безпомилково відпрацював на обох вогневих рубежах і посів перше місце.

Ще один українець Назарій Савонік завершив гонку на третій позиції. Він припустився двох помилок — по одній на кожній стрільбі.

У категорії U-21 до трійки найкращих увійшов Кирило Кульчицький. Український біатлоніст також мав по одному промаху на двох вогневих рубежах і посів третє місце.

Інші українські юніори фінішували поза топ-3. Костянтин Марценюк став четвертим, Кіріл Замурей – сьомим, Ярослав Гаркуша – десятим. Олександр Сульжик посів 13-те місце, Андрій Фірцович – 16-те, а Владислав Безбородов – 17-те.

Напередодні українські біатлоністи завоювали три медалі на старті Регіонального центральноєвропейського кубку IBU.