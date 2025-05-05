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Йоганнес Бо знаходиться в пошуку планів на майбутнє після завершення кар'єри

Руслан Травкін — 5 травня 2025, 12:54
Йоганнес Бо знаходиться в пошуку планів на майбутнє після завершення кар'єри
Йоганнес Бо (ліворуч)
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Легенда біатлону Йоганнес Бо, який шість тижнів тому завершив кар'єру, ще не визначився, чим буде займатися "на пенсії". За його словами, він зараз у пошуку.

Про це Бо заявив у коментарі для TV2.no.

"У мене поки що немає планів на майбутнє. План полягає в тому, щоб з'ясувати, який це план. Наприклад, квітень я провів у відпустці та кількох інших заходах", – заявив норвежець.

Зазначимо, що 31-річний спортсмен взяв участь у напівмарафоні Grue Halvmaraton, де показав пристойний час.

"Це були виснажливі перегони, але було легко викластися. Багато людей спостерігали. Насправді все пройшло дуже добре, бо я виклався на повну", – додав Йоганнес.
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Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25.

На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

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