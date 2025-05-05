Йоганнес Бо знаходиться в пошуку планів на майбутнє після завершення кар'єри
Йоганнес Бо (ліворуч)
Легенда біатлону Йоганнес Бо, який шість тижнів тому завершив кар'єру, ще не визначився, чим буде займатися "на пенсії". За його словами, він зараз у пошуку.
Про це Бо заявив у коментарі для TV2.no.
"У мене поки що немає планів на майбутнє. План полягає в тому, щоб з'ясувати, який це план. Наприклад, квітень я провів у відпустці та кількох інших заходах", – заявив норвежець.
Зазначимо, що 31-річний спортсмен взяв участь у напівмарафоні Grue Halvmaraton, де показав пристойний час.
"Це були виснажливі перегони, але було легко викластися. Багато людей спостерігали. Насправді все пройшло дуже добре, бо я виклався на повну", – додав Йоганнес.
Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25.
На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.