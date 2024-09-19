Фак з келихом, Бьо з "кулеметом". Як зірки світового біатлону перезаряджаються перед зимовим сезоном

Йоганнес Тінгнес Бьо – легенда і володар кришталевого глобусу! Але перший номер у світі не зміг виграти вересневу шоу-гонку в Дрездені. Зірку приземлили на очах багатотисячної аудиторії. А після приземлення потрібен злет! Тож він і розмістив в Інстаграмі якусь неземну стрільбу в тому ж таки Дрездені – стійка за 6,63 секунди! Ось де справді шоу! Якщо так стрілятиме й на снігу – тоді кришталь знову відправиться у норвезьку даль!

Обережно, вікна зачиняються

Cтарший брат Йоганеса, Тарей Бьо у міжсезоння мав час на промоцію власного бізнесу. Другий номер світового та сімейного ( за віком) рейтингу започаткував бізнес з найстаршим Расмусом!

Пропонують екологічні та енергозберігаючі вікна. Цей допис він опублікував ще до дрезденських перегонів, в яких норвежець не вразив. Мабуть, зберігав енергію на прийдешній сезон.

За твоє здоров’я, Йоганнесе

"Дрезденський король" Яков Фак у житті скромний та стриманий. Але ж як не поширити собі на сторінку допис міжнародної федерації про свою сенсаційну перемогу в Німеччині! Словенець не часто на п’єдесталах – тож хай собі буде на пам’ять. 37-річний словенець, очевидно, вже скоро піде на відпочинок. А там буде що розповісти дітям в спокійній обстановці. До речі, оцініть усю миловидність світлини батька з діточками в горах. І хоч цій фото вже кілька років – у ній всі особливості життя спортсменів-сніговиків. Бо дітей бачать не часто. Хоча, у Якова, на відміну від українців, є своя Поклюка, але то вже інша тема.

Яков Фак на найвищому щаблі п'єдесталу пошани у Дрездені IBU

Томазо ще дасть газу!

Мало говорити – більше робити! Нова зірка італійської збірної Томаззо Джакомель небагатослівний. "Чекаю на новий сезон" написав італієць і десь зник з соцмереж! Італійська команда зараз на тренувальному зборі. А там би до ліжка доповзти.

24-річний багатообіцяючий призер чемпіонатів світу має стати конкурентом для топ-біатлоністів! За ним вже слідкують!

Сome on, Dimon!

Дмитро Підручний також в тренді щодо реклами спонсорів – і це радує! Маркетинговий підхід для українського спорту це завжди прогресивно! В одному з останніх дописів у короткому відео чемпіон світу 2019 року підсумував літній збір. На відео біжить, їде на вело, вправляється на лижероллерах! Несподівано, як і чимало біатлоністі, застав сніг під час зборів. Українець уточнив, мовляв, кадри не архівні, а свіжі вересневі.

Дмитро вже думками на літньому чемпіонаті України, який стартує в понеділок.

"Жахачка" від запасного норвежця

Ветле Шостад Крістіансен опублікував ледь не "шок-контент"! Лишень подивіться на це прискорення в підйом! Норвезький велетень в минулому сезоні мав класні переможні гонки. І в новому сезоні готовий вистрілювати. Зважайте, що це далеко не перший номер норвезької команди! Тому про свою силу потрібно завжди нагадувати.

Головне – без пробуксовки!

"Повний газ в Ансі" – так підписав світлину Емільєн Жаклен після гонки на фестивалі Мартена Фуркада. Він був одним з тих кому пророкували місце на світовому троні після відходу легендарного Фуркада. Але його нестабільність його ж і гальмує. На фестивалі фінішував другим. Золото, нагадаємо, виборов швейцарець Сталдер.

І звісно ж, Жаклєн, в снігових трендах. Бо і цього гарячого хлопця природня аномалія застала на зборах!

Будемо раді, якщо повний газ буде в основному сезоні. Тотальне домінування норвежців вбиває інтригу.

Не знаєш броду – лізь у воду!

І наостанок – до символічного відео від Дуні Здуч. Хоч ми вже й оглядали соцмережі дівчат. Але ж як пройти повз швейцарську біатлоністку, а судячи з відео – то вже й "тріатлоністку". Її пірнання на лижероллерах у воду з траси – немов яскраве нагадування! Скоро всі стають на лижі! Новий сезон стукає у двері!